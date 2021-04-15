البيت البيض: دعوة بايدن لعقد قمة مع بوتين لا تزال قائمة

أكد البيت الأبيض، أن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا تمنح الولايات المتحدة مرونة كافية للتعامل معها، لافتا إلى أن دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لعقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ما زالت مطروحة.

وقالت المتحدة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إن "العقوبات الجديدة على روسيا تمنحنا مرونة كافية لاتخاذ إجراءات إضافية في التعامل مع موسكو".

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/gXQCp7GrZt — The White House (@WhiteHouse) April 15, 2021

وأضافت أن "دعوة بايدن لعقد قمة مع بوتين ما زالت مطروحة وستكون خطوة جيدة إلى الأمام لتطوير علاقة مستقرة".

وفي وقت سابق اليوم، وقع بايدن، على قرار فرض عقوبات جديدة على 32 فردا وكيانا قانونيا روسيا، منها اتهام 6 شركات تكنولوجية روسية بدعم البرنامج الاستخباراتي الروسي السيبرياني بزعم محاولات التأثير على الانتخابات الأمريكية.

كما أعلن البيت الأبيض، عن طرد 10 دبلوماسيين يعملون ضمن البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن.

بدورها أعلنت الخارجية الروسية على لسان المتحدثة الرسمية لها ماريا زاخاروفا، أن موسكو حذرت واشنطن مرارا من عواقب فرض عقوبات على روسيا.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية إن "تلك الخطوات العدائية من قبل واشنطن تزيد بشكل خطير من درجة المواجهة بين بلدينا".

وأضافت أن "مسؤولية ما يحدث في العلاقات مع روسيا تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة".