بايدن ورئيس الوزراء الياباني سوغا يبحثان القضايا المشتركة في البيت الأبيض

صرح مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن، سيستقبل يوم الجمعة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا في البيت الأبيض ليكون سوغا أول زعيم أجنبي سيلتقيه بايدن شخصيا.

وقال المسؤول خلال إحاطة إعلامية: "نحن نخطط لجلسة طويلة وجها لوجه بين الزعيمين، والتي ستتيح لهما التعرف على بعضهما البعض بشكل أفضل ونتطلع لشراكة طويلة ومثمرة مع رئيس الوزراء سوغا".

وأوضح أن إحدى المسائل الرئيسية ستكون كوريا الشمالية، بما في ذلك سبل "الحفاظ على السلام والاستقرار والرغبة في خفض التوتر وتفادي الاستفزازات".

فضلا عن ذلك سيرسل الجانبان إشارة واضحة إلى الصين حول الإجراءات التي يعتبرونها غير مقبولة.

ووفق المسؤول يخطط الجانبان لمناقشة قضايا المناخ وشبكات الجيل الخامس للاتصال والأمن الإقليمي، كما سيبحثان العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية التي شهدت ترديا في الفترة الأخيرة.

وامتنع المسؤول الأمريكي عن التعليق على موضوع مشاركة الرياضيين الأميركيين في أولمبياد طوكيو، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك.