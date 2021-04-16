مطورو لقاح "سبوتنيك V" يدعون لقراءة دراسة جامعة أوكسفورد عن مخاطر تخثر الدم

دعا مطورو اللقاح الروسي "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كوفيد-19، اليوم الجمعة، هيئات الرقابة على الصحة في جميع أنحاء العالم إلى قراءة الدراسة التي أجرتها جامعة أكسفورد حول العلاقة بين أحداث تخثر الدم النادرة وأنواع مختلفة من لقاحات كوفيد-19 بعناية.

موسكو - سبوتنيك. وكتب مطورو لقاح "سبوتنيك V" الروسي على تويتر:

"نشرت جامعة أوكسفورد دراسة مهمة استندت على بيانات 489 ألف متلق للقاح المطور على أساس "إم أر إن إيه"، أظهرت أن مخاطر تجلط الوريد البابي يكون أعلى بثلاثين مرة مع اللقاحات المطورة على أساس "إم أر إن إيه" (فايزر ومودرنا) من لقاح أسترازينيكا".وأضاف مطورو لقاح "سبوتنيك V" أن خطر الإصابة بتجلط الوريد الدماغي، وهو السبب الرئيسي وراء توصية العديد من هيئات الرقابة بتعليق استخدام اللقاحات التي تنتجها أسترازينيكا وجونسون أند جونسون، يبدو مشابها جدا للقاح أسترازينيكا (5 في المليون) منه في لقاحي فايزر ومودرنا (4 في المليون).

ودعا مطورو اللقاح الروسي هيئات الرقابة على الصحة لقراءة الدراسة من أجل التوصل إلى استنتاجات أكثر وضوحا.

كانت جامعة أوكسفورد قد طرحت دراسة حول مخاطر تخثر الدم في اللقاحات المصنعة في الولايات المتحدة، والتي تصنع على أساس منصة مختلفة من "إم أر إن إيه"، وهي تكنولوجينا لم تختبر من قبل. وقد استندت الدراسة إلى بيانات أكثر من 35 مليون شخص، ونشرت في 15 نيسان/أبريل.