أول تعليق لجون بولتون بعد حظر دخوله روسيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، اليوم الجمعة، إنه "فخور" بمنعه من دخول روسيا بعد قرار موسكو إدراجه ضمن قائمة الأفراد الذين تم حظرهم دخول البلاد.

وذكر بولتون في تغريدة:"ورد اسمي على قائمة الأفراد الممنوعين من دخول روسيا انتقاما من العقوبات. إن روسيا تستحق أقوى إدانة ممكنة لمحاولاتها تقويض أسلوب حياتنا. أنا فخور بالاعتراف بي كصوت للمصالح الأمريكية".

I have been named on a list of individuals barred from Russia in retaliation for sanctions. Russia deserves the strongest possible condemnation for their attempts to undermine our way of life. I am proud to be recognized as a voice for American interests. https://t.co/sCP0zQ0UpC — John Bolton (@AmbJohnBolton) April 16, 2021

وقالت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق يوم الجمعة إن روسيا منعت 8 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، من بينهم بولتون، من دخول البلاد ردا على العقوبات الأمريكية جديدة وطرد دبلوماسيين روس.

وجاء في بيان الخارجية نشر على موقعها: "سيتم قريبا على البوابة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية نشر أسماء ثمانية من كبار المسؤولين والشخصيات الأمريكية الحالية والسابقة المشاركة في تطوير وتنفيذ النهج المعادي لروسيا".

وأردفت: "سيمنعون من دخول الأراضي الروسية لأجل غير مسمى. إنه رد بالمثل على العقوبات ضد الأفراد الروس، الذين أدرجتهم الولايات المتحدة في القائمة السوداء".

يوم أمس الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة على روسيا تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصا وكيانا وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو/ حزيران وطرد 10 دبلوماسيين روس.

بدورها أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن رد موسكو على هذه العقوبات "سيكون حتميا ومدروسا" وسيتم إعلانه في أقرب وقت. فيما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستطلب من عشرة دبلوماسيين أمريكيين مغادرة البلاد.