الجيش الإيراني: قواتنا تمتلك أكبر أسطول للمروحيات في الشرق الأوسط

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال قرباني: "إننا نمتلك اليوم أكبر أسطول للمروحيات في منطقة الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "مركز التدريب على قيادة المروحيات لدينا لا نظير له في المنطقة، ونحن قادرون على الدفاع عن منجزات الثورة".

وأكد قائد سلاح الجو الإيراني أن تصنيع قطع الغيار أصبح يتم في الداخل، مشيرا إلى أن قواته تقوم بإجراء عمليات الصيانة الأساسية "أوفر هال" لهذه المروحيات والمعدات، مؤكدا أن نهضة صنع قطع الغيار في طيران الجيش والقوة البرية تعد من الاستراتيجيات الأساسية.

وعما يتم من تطوير خلال العام الجاري في سلاح الجو الإيراني، قال: "سنتقدم الى الأمام خلال العام الجاري في مجال المنظومات التسليحية بزيادة لا تقل عن 50%، وسنعمل على هذا المنوال أيضا في مجال صنع قطع الغيار".

وكشف قرباني عن أنه "تم تصنيع 750 نوعا من قطع الغيار بمقدار 800 ألف قطعة، تستخدم في المروحيات"، مؤكدا أنه "سيتم اتخاذ خطوات واسعة في مسار تحقيق أهداف طيران الجيش".

وعن أدوار سلاح الجو الإيراني في خدمة البلاد بعيدا عن المهام القتالية، أوضح قرباني أنهم على استعداد لدعم الانتخابات الرئاسية القادمة في إيران "كما في السابق عبر نقل صناديق الاقتراع إلى المناطق الوعرة والنائية".

وأشار كذلك إلى أن طيران الجيش يواصل كما في الماضي تقديم خدماته للمواطنين في مجال الإسعاف الجوي، قائلا: "سيتم تنظيم استعراضات خاصة في قواعد طيران الجيش لمناسبة يوم الجيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يصادف غدا الأحد".