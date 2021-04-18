طائرة تعود لعام 1945 تهبط على شاطئ فلوريدا...فيديو

خلال عرض جوي في فلوريدا، قامت قاذفة طوربيد من عصر الحرب العالمية الثانية جرومان TBM-3U Avenger بهبوط اضطراري على الشاطئ قبالة شاطئ كوكو.

أفادت MyNews13 أن الطائرة هبطت على الماء بسبب مشاكل فنية، ولم يصب أحد بأذى. وقام أحد شهود العيان بتصوير الحادث ونشره على شبكة الإنترنت.

تنتمي Avenger التي بنيت في عام 1945 إلى شركة Valiant Art Command في فلوريدا. بعد 18 عامًا من الترميم، أعيدت إلى حالة الطيران في يناير/كانون الثاني 2020.