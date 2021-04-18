أوكرانيا تعلن إرسال مذكرة إلى موسكو بشأن طرد دبلوماسي روسي

قال نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفغيني ينين، إن كييف سترسل مذكرة بشأن طرد دبلوماسي روسي رفيع المستوى في السفارة الروسية غدا الاثنين، وتمهله مدة 72 ساعة لمغادرة الأراضي الأوكرانية، بدءا من 19 نيسان/أبريل".

ونقلت قناة "أوكرانيا 24" عن ينين قوله اليوم الأحد: "اسم عائلته تشيرنيكوف. سيتم إرسال المذكرة إلى السفارة الروسية صباح الغد".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، أمس السبت، عن استدعاء القائم بالأعمال الأوكراني، فاسيلي بوكوتيلو، لإبلاغه سبب اعتقال القنصل الأوكراني في مدينة سان بطرسبورغ.

قالت السفارة الأوكرانية في موسكو، السبت، إن وزارة الخارجية الروسية استدعت القائم بالأعمال الأوكراني فاسيلي بوكوتيلو بسبب حادثة احتجاز القنصل الأوكراني في سان بطرسبورغ.

وأعلن مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، أن القنصل الأوكراني، ألكسندر سوسونيوك، اعتقل متلبسا في 16 أبريل/نيسان، في مدينة سان بطرسبورغ، خلال لقاء مع مواطن روسي تلقى منه معلومات ذات طبيعة سرية واردة في قواعد بيانات وكالات إنفاذ القانون وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.