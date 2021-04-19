التجارب على لقاح "سبوتنيك V" في تركيا مستمرة

أكد عضو المجلس العلمي بشأن فيروس كورونا في تركيا، أفشين إيمري كايبماز، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن التجارب على اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أنه من المبكر الحديث عن التصريح بالإنتاج.

كانت جريدة يني شفق التركية قد نقلت عن كايبماز، قوله إن تركيا قد صرَحت بإنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V".

وقال كايبماز لوكالة "سبوتنيك": "لقد قلت للصحفي إن هناك تجارب في تركيا على اللقاح الروسي، وأننا تلقينا نتائج إيجابية في بعض المراحل فقط. لم أقل أكثر من ذلك. يبدو أن الصحفي لم يفهم كلامي جيدا. كنت مستاء جدا واتصلت بالصحيفة، وهم الآن يزيلون الخبر من على موقعهم".

في أغسطس/آب 2020، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من كوفيد-19، طوره مركز الأبحاث "غامالي". تمت الموافقة على الدواء حاليًا في 60 دولة يبلغ إجمالي عدد سكانها نحو 3 مليارات شخص. تم تأكيد فعالية اللقاح بنسبة 91.6% من خلال نشر البيانات في المجلة الطبية الرائدة The Lancet.