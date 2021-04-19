بوريل: واشنطن وطهران مهتمتان بالتوافق على رفع العقوبات وبنود الاتفاق النووي

أكد الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن إيران والولايات المتحدة مهتمتان بالتوصل إلى توافق فيما بينهما خلال المحادثات الجارية في فيينا بين أطراف الاتفاق النووي.

أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماعات وزراء خارجية الدول الأوروبية، اليوم الاثنين إن "إيران والولايات المتحدة مهتمتان بالتوصل إلى توافق".

وأضاف أن البلدين يتجهان إلى قضايا حول رفع العقوبات والالتزام بالاتفاق وهذا أمر جيد.

وكان ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أكد، اليوم الاثنين، أن روسيا والولايات المتحدة أجريتا مشاورات مفيدة في فيينا بشأن رفع العقوبات الأمريكية وعودة إيران إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

وكتب أوليانوف على موقع "تويتر": "أجرى الوفدان الروسي والأميركي في محادثات فيينا مشاورات ثنائية مفيدة حول القضايا المتعلقة برفع العقوبات الأميركية عن إيران وعودة إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".

وتستمر الاجتماعات في فيينا لمناقشة رفع العقوبات الأميركية والعودة إلى الاتفاق النووي، وعلى مدى أسبوعين عُقدت في العاصمة النمساوية اجتماعات منتظمة للجنة الاتفاق النووي على مستوى المدراء السياسيين، من بينها اجتماعات غير رسمية بصيغ مختلفة، والتقى رؤساء وفود الدول المشاركة في الصفقة، يوم الجمعة الماضي، ولأول مرة رئيس الوفد الأميركي، المتواجد أيضًا في فيينا، والذي لم يشارك في المفاوضات من قبل، حيث جرى اللقاء بدون مشاركة الإيرانيين الرافضين بشكل قاطع التواصل مع الأميركيين.

ووفقًا لمندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، فقد أصبح من الواضح للمشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة كيف ترى واشنطن بالضبط عملية رفع العقوبات عن طهران.