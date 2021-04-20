إيران توافق على وساطة العراق لنزع فتيل التوتر في المنطقة

أعلن السفير الإيراني في العراق، إيراج مسجدي، أن بلاده تدعم وساطة بغداد لتقريب طهران مع الدول التي حدثت معها بعض التحديات ما أدى إلى فتور في العلاقات، وتم إبلاغ السلطات العراقية بهذا الموضوع.

ففي مقابلة حصرية مع وكالة "إرنا" الإيرانية أكد السفير دعم إيران للعراق في تطوير علاقاته مع العالم العربي، خاصة فيما يتعلق بوساطة بغداد لإزالة التوتر بين دول المنطقة، مشددا على أن إيران ترحب وتدعم وتشجع أي تحرك يصب في تطوير علاقات التعاون والتقارب بين العراق والدول العربية ودول الجوار.

واعتبر السفير الإيراني في بغداد، أن تواجد العسكريين الأمريكيين لا يصب في مصلحة العراق والمنطقة موضحا أن قوات العراق ودول المنطقة قادرة لوحدها على تأمين أمنها.

وأشار مسجدي إلى أن ملف اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تتم متابعته من قبل إيران والعراق على المستويات القضائية والسياسية والدولية.

وفيما يتعلق بدفع أموال الصادرات الإيرانية إلى العراق، نقل مسجدي عن وزير المالية العراقي، أن هذا الموضوع بحث خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الإيراني إلى بغداد محمد شريعتمداري، وستحول الأموال إلى إيران طبق جدول زمني محدد.