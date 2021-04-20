مشروع قرار في باكستان لطرد سفير فرنسا بسبب إعادة نشر رسوم مسيئة لنبي الإسلام

قال وزير الداخلية الباكستاني إن الحكومة ستسعى لتصويت في البرلمان الثلاثاء على طرد السفير الفرنسي بعد احتجاجات عنيفة مناهضة لفرنسا.

وطرد السفير واحد من أربعة مطالب رئيسية لحركة (لبيك باكستان) المتشددة التي تقوم باحتجاجات منذ أكثر من أسبوع بسبب نشر رسوم تصور النبي محمد.

وبدأت باكستان الاثنين محادثات مع الحركة، وقال الوزير شيخ راشد أحمد في بيان مسجل بالفيديو "بعد مفاوضات طويلة مع حركة لبيك باكستان، تم الاتفاق على أن نطرح مشروع قرار في البرلمان اليوم لطرد السفير الفرنسي"، وفقا لوكالة فرانس برس.

والاثنين أطلق سراح 11 عنصرا من الشرطة الباكستانية قام متظاهرون ينتمون إلى "حركة لبيك باكستان" المحظورة باحتجازهم على هامش المظاهرات المناهضة لفرنسا في لاهور طالبت بطرد السفير الفرنسي من البلاد.

من جانبها دعت فرنسا رعاياها إلى مغادرة باكستان "مؤقتا" بسبب ما اعتبرته "تهديدات جدية".

وتحاول الحكومة علي ما يبدو عبر طرح مشروع قرار طرد السفير الفرنسي، استرضاء الحزب المتشدد ودفعه لإنهاء احتجاجاته.