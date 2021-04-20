رئيس الوزراء المصري إلى ليبيا في أول زيارة لمسؤول كبير منذ سنوات

توجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، مع 11 وزيرا إلى العاصمة الليبية طرابلس، لبحث ملفات التعاون المشترك، على أن يلتقي برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال الزيارة.

القاهرة، 20 أبريل - سبوتنيك. وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان أن مدبولي غادر "ظهر اليوم مطار القاهرة الدوليّ، متوجهاً إلى العاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد يضم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدداً من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين".

وتابع البيان "من المنتظر أن يلتقي الدكتور مصطفي مدبولي، خلال الزيارة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين".

وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول كبير منذ قيام الثورة الليبية التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في العام 2011.

وكانت مصر تدعم الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر في مواجهة حكومة الوفاق التي كان يرأسها فائز السراج التي اتهمتها مصر بانها تأوي جماعات إرهابية، لكن علاقة القاهرة بالوفاق تحسنت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة قبل أن يتم انتخاب حكومة جديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.