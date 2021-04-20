إسرائيل... ارتفاع الدين الحكومي لـ 984 مليار شيكل في 2020

جاء هذا في تقرير نشره، اليوم الثلاثاء، المحاسب العام في الوزارة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن تغطية أزمة فيروس كورونا تطلبت جمع نحو 265 مليار شيكل في 2020، مقارنة 139 مليار شيكل في عام 2019.

وتوقعت الصحيفة أن يتطلب هذا الوضع إصدار المزيد من السندات في العام المقبل.

وخلال العام الماضي، تضخم الدين العام الإسرائيلي ليبلغ 72.4% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ 60% في العام السابق له، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال عشر سنوات.

ومن المرجح أن يتطلب هذا من الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات لزيادة عوائد الضرائب في المستقبل القريب، وسط احتمالية زيادة معدل الضريبة.

وأعادت إسرائيل فتح قطاعات واسعة من اقتصادها في فبراير/ شباط الماضي، فيما وصفته ببدء العودة إلى الحياة العادية في خطوة أتاحتها حملة التطعيم ضد كوفيد-19 التي وصلت إلى ما يقرب من نصف السكان.