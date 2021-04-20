إيران: محادثات فيينا تتقدم ولكن سننسحب منها في هذه الحالة

حذر كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، من أن طهران ستوقف المفاوضات الجارية في فيينا في حال واجهت "مطالب غير منطقية".

وقالت وكالة أنباء فارس، الإيرانية إن تصريحات عراقجي جاءت خلال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي عقد في فيينا بمشاركة وفود إيران ومجموعة دول "4+1".

ووصف عراقجي المسيرة الراهنة للمفاوضات بأنها تحرز تقدما رغم المصاعب والتحديات التي تواجهها.

ولكنه أكد في الوقت ذاته أن الوفد الإيراني سيوقف المفاوضات في حال ما اتجهت نحو "مطالب إضافية وتضييع الوقت ومساومات غير منطقية".

وجددت إيران، اليوم التأكيد على ربط العودة لالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 برفع العقوبات الأمريكية عليها، في وقت تتواصل فيه جولة جديدة من المفاوضات لبحث فرص عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق.

يذكر أن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، التي أبرمتها الدول الست في عام 2015 (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) وإيران، هدفت إلى رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بعام واحد بالضبط، أعلنت إيران في عام 2019، عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.

وفي نهاية عام 2020، تبنت إيران قانون "إجراء استراتيجي لرفع العقوبات"، والذي يتضمن تكثيف الأنشطة النووية من أجل تحقيق رفع العقوبات عن البلاد.