زيلينسكي يدعو بوتين لعقد قمة في دونباس

كييف - سبوتنيك. قال زيلينسكي في خطابه عن الوضع الأمني، اليوم الثلاثاء "أنا مستعد للذهاب إلى أبعد من ذلك وأدعوك (بوتين) للقاء في أي مكان في دونباس الأوكرانية، حيث تدور حرب".

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده "مدعومة من شركاء دوليين وقادرين على فرض عقوبات أقوى ضد روسيا"، على حد زعمه.

وتوترت العلاقات الروسية الأوكرانية، على خلفية الأعمال الاستفزازية التي تنفذها القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة دونباس.

وكان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، قد أعرب الأسبوع الماضي، عن أمل موسكو في أن تسود الحكمة السياسية في كييف، وأن تتوقف الأعمال الاستفزازية للجيش الأوكراني في دونباس.

وقال بيسكوف للصحفيين: "نأمل أن تسود الحكمة السياسية في كييف وألا تأخذ الأمور منعطفا جادا وأن تنتهي الأعمال الاستفزازية... فلاديمير بوتين لديه دائما ما يقوله حول نزع فتيل التوترات ومنع نشوب حرب محتملة".

وأضاف بيسكوف، بأنه في الأيام الأخيرة لم يقدم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بطلب لإجراء مفاوضات مع فلاديمير بوتين.

في وقت سابق، أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، عن تكثيف الأعمال الاستفزازية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة دونباس.

وفي الوقت نفسه، نفى بيسكوف احتمالية شن حرب مع أوكرانيا، لكنه أكد أن روسيا لن تكون سلبية فيما يتعلق بالناطقين بالروسية الذين يعيشون جنوب شرقي أوكرانيا، موضحا أيضا أنه لا أحد سيقبل باحتمالية اندلاع حرب أهلية هناك.