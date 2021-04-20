الصين تزود مقاتلاتها الشبح بمحركات دفع مدمجة ثنائية الأبعاد... صور وفيديو

تواصل الصين تطوير طائرتها التي كشفت عنها عام 2017 في محاوله للوصول إلى التفوق الجوي العسكري.

زودت الصين طائرتها "جي 20"، بالمزيد من التحديثات والتطويرات على مدى السنوات الأخيرة الأمر الذي منحها المزيد من القدرات الفريدة في مجال القتال والمناورات الجوية.

وبحسب مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بأخبار الجيوش والعتاد العسكري، أدخلت الصين عددا من التحسينات الجديدة على المقاتلة بما في ذلك هيكل الطائرة المصنوع من مركبات أكثر متانة وأخف وزنا.

وبحسب المصادر تعمل الصين على تزويد المقاتلة بمحركات توجيه ثنائية الأبعاد لتحسين القدرة على المناورة، مما يعني أنها يمكن أن تصبح ميزة قياسية للمقاتلة على مستوى العالم.

China's top of the line 5th Generation Fighter Jet, J-20 Mighty Dragon 🐲 🇨🇳#TeamPakistanStrategicForum pic.twitter.com/gpxFFw7Vuv — Pakistan Strategic Forum (@ForumStrategic) April 14, 2021

وبالرغم من أن الطائرات الروسية الجديدة مزودة بمحركات مدمجة ثلاثية الأبعاد، إلا المجلة اعتبرت أن الصين قد استفادت من عمليات نقل التكنولوجيا من قطاع الدفاع الروسي للحصول على تقنيات محرك توجيه الدفع ثلاثي الأبعاد أيضا، بحسب مزاعمها.

Test pilot sees China's J-20 to get 2D thrust vectoring nozzles

https://t.co/zzqKpbmNgt pic.twitter.com/Y4SNyFBexN — Lin Jing 林静 (@CGCHINA_CPT) April 19, 2021

تُعد محركات توجيه الدفع متعددة الأبعاد ذات قيمة عالية نظرًا للميزة الهائلة التي يمكن أن توفرها للمقاتلات في الاشتباكات قصيرة المدى والمناورات القتالية، على الرغم من أنها تضيف وزنا كبيرا إلى الطائرة وتكلفتها.