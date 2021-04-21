السفير الأمريكي لدى كازاخستان: الولايات المتحدة لا تخطط للعودة كمراقب لعملية أستانا بشأن سوريا

صرح السفير الأمريكي لدى كازاخستان، وليم موزير، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تعتبر محادثات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة أفضل طريقة لحل النزاع في سوريا، وبالتالي لا تخطط للعودة كمراقب إلى ما يسمى بـ"صيغة أستانا".

وقال السفير الأمريكي بإحاطة عبر الفيديو: "نعتقد أن صيغة جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة هي أنسب عملية لحل هذا الصراع. لذلك، لا نريد أن نكون مراقبين في عملية أخرى الآن".

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن دور روسيا في تسوية الأوضاع على الساحة السورية، أصبح بارزاً خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا لمكافحة الإرهاب في أيلول/ سبتمبر عام 2015 وإعادة معظم أراضي البلاد إلى سيطرة دمشق، وهزيمة "داعش" (المحظور في روسيا) أكبر تنظيم إرهابي دولي.

ومن ثم إطلاق "صيغة أستانا" في عام 2017 وعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في كانون الثاني/ يناير 2018، الذي كان أول محاولة منذ بداية الصراع لجمع مجموعة واسعة من المشاركين في منصة تفاوض واحدة. وكانت نتيجة المؤتمر قرار إنشاء لجنة دستورية، تعمل في جنيف تتمثل مهمتها الرئيسية في إعداد الإصلاح الدستوري وتمهيد التسوية السياسية وتطبيع الأوضاع وإعادة إعمار البلاد.