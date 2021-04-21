جونسون يهنئ ملكة بريطانيا بعيد ميلادها الـ 95

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الملكة إليزابيث بمناسبة عيد ميلادها الـ 95، الذي يوافق اليوم الأربعاء 21 أبريل/ نيسان.

وكتب جونسون في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، "أود أن أرسل تمنياتي الحارة إلى جلالة الملكة في عيد ميلادها الخامس والتسعين".

I would like to send my warm wishes to Her Majesty The Queen on her 95th birthday.



I have always had the highest admiration for Her Majesty and her service to this country and the Commonwealth.



I am proud to serve as her Prime Minister. — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 21, 2021

وأضاف "لطالما كان لدي أعلى تقدير لصاحبة الجلالة وخدمتها لهذا البلد".

وأتم قائلا "أنا فخور بكوني رئيس وزرائها".

وتكمل الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، عامها الخامس والتسعين اليوم الأربعاء، لكن وفقا لوسائل إعلام بريطانية، لن تكون هناك أي احتفالات عامة بهذه المناسبة التي تأتي بعد أيام من وفاة زوجها الأمير فيليب.

وُلدت إليزابيث في 21 أبريل 1926 في لندن، ولم تكن تتوقع أن تصبح يوما ملكة، فوالدها جورج السادس لم يصبح ملكا إلا عندما تنازل أخوه الأكبر إدوارد الثامن عن العرش عام 1936 ليتزوج من المطلقة الأمريكية واليس سيمبسون.

وجلست إليزابيث على العرش عام 1952 وهي في عمر 25 عاما.