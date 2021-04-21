التشيك تطالب باجتماع فوري لحلفائها فى مجلس الناتو لبحث الوضع بشأن روسيا

أعلنت وزارة الخارجية التشيكية، اليوم الأربعاء، عن توجيه طلب رسمي لحلفائها في منظمة شمال الأطلسي "الناتو" لعقد اجتماع خلال نهاية الأسبوع للتباحث بشأن الخطوات الممكن اتخاذها بوجه روسيا.

ونشرت الخارجية التشيكية على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانا جاء فيه: " طلبت جمهورية التشيك من حلفائها عقد اجتماع لمجلس منظمة شمال الأطلسي (الناتو) هذا الأسبوع لمناقشة الخطوات المنسقة المحتملة ضد روسيا".

Subsequently, the Czech Republic asked its allies for another #NAC meeting at the end of this week to discuss other possible coordinated steps. — Czech MFA (@CzechMFA) April 21, 2021

وأعلنت الخارجية الروسية، طرد 20 دبلوماسيا تشيكيا ردا منها على قرار براغ الصادر أمس بطرد دبلوماسيين روس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية أن "20 موظفا في السفارة التشيكية هم أشخاص غير مرغوب فيهم، ويتعين عليهم مغادرة روسيا بنهاية يوم غد الاثنين 19 أبريل/ نيسان الجاري".

وأعربت روسيا عن "احتجاجها الشديد على القرار الذي اتخذته التشيك تجاه الدبلوماسيين الروس والقاضي بطردهم، وأعلنت أن "طرد الدبلوماسيين الروس من جمهورية التشيك هو استمرار لسلسلة من الإجراءات المعادية لروسيا"، وأضافت "نرى أثرا أمريكيا في ذلك".

وأعلن وزير الداخلية التشيكي، يان هاماتشيك، أمس السبت، عن "طرد 18 دبلوماسيا روسيا من البلاد للاشتباه بعلاقتهم مع المخابرات الروسية، وإمهالهم 48 ساعة لمغادرة البلاد".