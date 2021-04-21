الرئيس الفرنسي ماكرون يشارك في جنازة رئيس تشاد الراحل ديبي

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابريل آتال، اليوم الأربعاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيشارك في جنازة الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي.

وكانت القوات المسلحة التشادية قد أعلنت، يوم أمس، وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثرا بجراح أصيب بها على الجبهة خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين شمالي البلاد، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية.

وبحسب بيان للجيش، فقد تم تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، على أن يكون هناك انتقال للسلطة غضون 18 شهرًا.

وسيشرف المجلس الانتقالي على تشكيل مؤسسات ديمقراطية تتولى إجراء "انتخابات شفافة وحرة وديمقراطية بنهاية الفترة الانتقالية"، وفقا للبيان.

ومن المقرر إعلان وثيقة انتقالية وطنية، وتم تعطيل العمل بالدستور وحل البرلمان، بجانب فرض حظر تجوال من السادسة مساء إلى الخامسة صباحا، وإغلاق الحدود البرية والجوية لحين إشعار آخر.