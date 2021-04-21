مسؤول إيراني يكشف حجم التبادل التجاري مع دول الجوار 

كشف المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية، سيد روح الله لطيفي، اليوم الأربعاء، حجم التبادل التجاري بين بلاده ودول الجوار خلال العام الماضي (الإيراني – انتهى في 20 آذار/مارس 2021).

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن لطيفي أن حجم التبادل التجاري بلغ 82 مليونا و535 ألفا و389 طنا، من أنواع السلع وبما يعادل 36 مليارا و500 ومليونين و315 ألفا و869 دولارا.

واكد لطيفي على أن حجم التبادل التجاري الإيراني مع دول الجوار خلال العام الماضي، يعادل نحو 50 بالمئة من إجمالي التجارة على صعيد العالم، لافتا إلى أن لإيران حدود مشتركة برية ومائية مع 15 دولة، وبأن التعامل التجاري مع هذه الدول يحظى بأهمية كبيرة للبلاد، وتأكيد رجال الأعمال وأصحاب الصناعات الإيرانيين.

وهذه الدول هي الإمارات وأفغانستان أرمينيا وجمهورية أذربيجان والبحرين والعراق والكويت وكازاخستان وسلطنة عمان وباكستان وقطر وروسيا وتركيا وتركمانستان والسعودية.

وقال المسؤول الإيراني:

رغم الصعوبات الناجمة عن جائحة كورونا، والحظر الجائر الذي فرض علينا خلال السنوات الماضية، لكن بفضل جهود الزملاء لدى جمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمؤسسات الاقتصادية ورجال العمال والتجار، فقد سجل حجم التبادل التجاري بين إيران ودول الجوار منحى إيجابيا.

وذكر المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية، سيد روح الله لطيفي، أن حصة الصادرات الإيرانية من إجمالي التجارة مع دول الجوار خلال العام الماضي، بلغت 67 مليونا و841 ألفا و213 طنا، بما يعادل 20 مليارا و357 مليونا و455 ألفا و213 دولارا، أي 60 بالمئة من حيث الوزن و50 بالمئة قيمة من مجموع التبادل التجاري مع هذه الدول.