مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لجعل واشنطن الولاية الـ51

صوت مجلس النواب الأمريكي بفارق ضئيل، اليوم الخميس، لصالح مشروع قانون لجعل العاصمة الأمريكية، واشنطن، الولاية الحادية والخمسين.

وبحسب "رويترز"، فإن المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون وافق على المشروع بعد موافقة 216 نائبا ومعارضة 208.

ولم يحصل المشروع على أي دعم جمهوري، حيث أن أغلب سكان واشنطن ديمقراطيون.

وبموافقته على مشروع القانون، يكون مجلس النواب قد حوله إلى مجلس الشيوخ حيث يواجه معارضة شديدة من الجمهوريين.

وفي حال أصبحت العاصمة واشنطن ولاية فسوف تنتخب على الأرجح عضوين ديمقراطيين بمجلس الشيوخ، وهو ما قد يغير ميزان القوى في المجلس المقسم مناصفة بين الجمهوريين والديمقراطيين بواقع 50 مقعدا لكل حزب.

ويأمل الديمقراطيون، الذين يطالبون منذ عقود بتحويل العاصمة الأمريكية إلى ولاية، في انتهاز انتخاب الرئيس جو بايدن في نوفمبر تشرين الثاني وكذلك السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس لاستحداث ولاية جديدة لأول مرة منذ 1959، العام الذي انضمت فيه ألاسكا وهاواي إلى الولايات المتحدة.