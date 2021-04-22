لوكاشينكو ينصح زيلينسكي "بتلقي دروس" في الدبلوماسية

ونقلت وسائل إعلام روسية عن لوكاشينكو قوله، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم الخميس: "يبدو لي، فلاديمير فلاديميروفيتش، أن الآوان قد حان لزيلينسكي ليتعلم التصرف بدبلوماسية، بالإضافة إلى أمور أخرى".

وفي وقت سابق، دعا زيلينسكي في كلمته عن الوضع الأمني، الرئيس الروسي، للقاء في "أي مكان في دونباس الأوكرانية"، مشيرا إلى أن كييف مستعدة دائمًا للعودة إلى حوار دبلوماسي هادف بشأن دونباس.

ولاحقا أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه إذا كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يريد استعادة العلاقات مع روسيا، فإن موسكو سترحب بذلك بالتأكيد.

وأضاف بوتين: "إذا كنا نتحدث عن تطوير العلاقات الثنائية، فعندئذ، بكل سرور، سوف نستقبل رئيس أوكرانيا في موسكو في أي وقت مناسب".

وأوضح بوتين : "السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا نريد أن نناقش في هذا اللقاء [مع الرئيس زيلينسكي]؟ إذا كان الحديث يدور عن بحث مشاكل دونباس، إذن، أولاً وقبل كل شيء، يجب أن تلتقي قيادة أوكرانيا مع قادة جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، ومن ثم بعد ذلك مناقشة هذه القضايا مع ممثلي الدول الثالثة، والتي في هذه الحالة هي روسيا" .

واعتبر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الأربعاء، أنه يجب أن تكون هناك شروط مسبقة لعقد اجتماع بين الرئيسين، الروسي فلاديمر بوتين والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وحذرت موسكو، في وقت سابق، من خطورة التصعيد في منطقة "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا؛ معتبرة أنه يدعو إلى القلق.

وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القيادة العسكرية والسياسية لأوكرانيا تسعى لزعزعة استقرار الوضع في دونباس، فيما تواصل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي القيام بأنشطة استفزازية في المجال الجوي ومنطقة حوض البحر الأسود.