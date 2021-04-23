الهند... مصرع 13 مصابا بكورونا في حريق بأحد مستشفيات مدينة مومباي

لقي 13 مصابا بمرض كوفيد -19، فجر اليوم الجمعة، مصرعهم عندما اندلع حريق في مستشفى بإحدى ضواحي مدينة مومباي الهندية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن موريسون خافاري المسؤول في إدارة الإطفاء بالمدينة، قوله: "كان هناك 17 مريضا بالداخل عندما اندلع حريق في وحدة العناية المركزة بمستشفى فيجاي فالاب، توفي منهم 13 شخصا ونُقِلَ أربعة إلى منشآت أخرى".

وقال المسؤول إن "الحريق تم اخماده" مضيفا أنه اندلع في حوالي الساعة الثالثة صباحا (2130 بتوقيت غرينتش) ويجري التحقيق في السبب.

#Maharashtra | 13 people have died in a fire that broke out at #VijayVallabh COVID care hospital in #Virar, early morning today pic.twitter.com/ZeHNwJTDaQ — NewsMobile (@NewsMobileIndia) April 23, 2021

ويأتي الحادث في وقت تعاني فيه الهند من موجة جديدة شرسة من إصابات فيروس كورونا، مع نقص في الأكسجين والأدوية وأسرة المستشفيات.

وقبل يومين، توفي 22 مريضًا بكوفيد -19 في مستشفى آخر في نفس الحالة عندما تعطل إمداد الأوكسجين لأجهزة التنفس الصناعي بسبب تسرب.

وأمس الخميس، وسجلت الهند أكبر حصيلة إصابات يومية بكوفيد-19 على مستوى العالم بلغت 314835 حالة، وسط مخاوف بشأن قدرة الخدمات الصحية المتداعية على مواجهة التفشي.