مسؤول عراقي يتحدث عن لقاءات مع 3 دول من أجل بناء مفاعل نووي

كشف كمال لطيف، رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، عن تفاهمات مع ثلاث دول لتسريع بناء مفاعلات نووية عراقية.

وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد أكد أن "اللجنة الحكومية الخاصة ببناء مفاعلات نووية للأغراض البحثية عقدت عدة اجتماعات أولية لدراسة معطيات المرحلة والأُسس المعتمدة لإنشاء المفاعلات وفقا لإرشادات الوكالة الدولية للطاقة".

وعن الدول الثلاث التي أشار إليها، أوضح المسئول العراقي أنها روسيا وفرنسا وأمريكا.

وتحدث لطيف عن "زيارتين للسفارة الروسية واللقاء مع السفير الروسي ومستشار شركة روس آتوم"، مؤكدا أنه "تم الاتفاق على تحرير مذكرة تفاهم تضمنت العديد من البنود التي ستسهم في الإسراع ببناء المفاعلات".

وأشار إلى أن "هناك لقاءً آخر مع مسؤولين في السفارة الفرنسية للحديث عن حاجة العراق واحتياجه للمفاعلات الكهرونووية".

وأكد إن "العراق يتطلع أيضاً للتعاون المشترك مع فرنسا والاتحاد الأوروبي بصورة عامة لتعزيز قدرات العراق النووية في مجال التطبيقات السلمية "، لافتا إلى أن "الجانب الفرنسي تواق للعمل مع العراق في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وننتظر منه حصول كامل الموافقات ليتسنى معرفة تفاصيل التعاون حيث سيكون وفق بنود مذكرة تفاهم أيضا تشمل دعم ومساندة العراق في مجال الاستخدام الطبي وكذلك لإنتاج الطاقة".

وعن الجانب الأمريكي، قال لطيف: "طلبنا كذلك لقاءً مع المسؤولين المختصين في الجانب الأمريكي، حيث يجري ذلك من قبل وفد مخول وعالي المستوى من اللجنة وجهات حكومية أخرى".

وفيما يخص المفاعلات النووية، ذكر لطيف أن "المرحلة التي نحن فيها هي مرحلة تفاهمات وإيجاد أرضية مشتركة مع الشركاء وهي تسبق مرحلة العطاءات"، موضحا أن "هناك برنامجا سيعرض على الحكومة بشأن المبالغ المترتبة لبناء مفاعلات نووية وفي حال المصادقة عليه سيعلن عنه أمام وسائل الإعلام".

يشار إلى أن الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة كانت قد أكدت، في الـ3 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن 5 دول مرشحة لإنشاء مفاعل جديد في العراق، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأرجنتين وكوريا الجنوبية وفرنسا.