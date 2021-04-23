25 سفينة إندونيسية تبحث عن الغواصة المفقودة

أفادت قناة "نيوز آسيا" نقلاً عن المتحدث باسم القوات المسلحة في إندونيسيا أحمد رياض، أن ما لا يقل عن 25 سفينة إندونيسية تشارك في البحث عن الغواصة المفقودة في البلاد.

وبحسب رياض، تشارك حاليا في عملية البحث 18 سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية، و4 سفن تابعة للشرطة و3 سفن تابعة لجهاز البحث والإنقاذ الوطني.

وقال رياض: "نتوقع أن ينضم آخرون (إلى جهود الإنقاذ)، بما في ذلك (السفن) من زملائنا الأجانب. إن سفينة MV Swift Rescue ومقرها سنغافورة في الطريق ومن المتوقع أن تنضم إلينا الليلة".

وأضاف أن إندونيسيا "ترحب بأي مساعدة" من دول أخرى، لكنها تفضل السفن المجهزة بأجهزة سونار.

وأعلنت البحرية العسكرية الأندونيسية، يوم الأربعاء، عن اختفاء غواصة عسكرية على متنها 53 شخصا من جنود البحرية في البحر مقابل شواطئ بالي.

وعرضت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والهند وتركيا وأستراليا المساعدة في البحث عنها.