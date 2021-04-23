الخارجية الصينية تعلق على رسالة بوتين إلى الجمعية الفيدرالية

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اليوم الجمعة، على رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجمعية الفيدرالية.

وقال المسؤول الصيني حول إعلان بوتين عن جملة من الإجراءات الاقتصادية والمبادرات لدعم تعافي الاقتصاد وزيادة مستوى رفاهية السكان وضمان الاستقرار في روسيا، في إحاطة صحفية:

"الجانب الصيني يقدر ذلك تقديرا عاليا".

وتوجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، برسالته إلى الجمعية الفيدرالية الروسية (البرلمان) وتحدث عن خطوات مواجهة كورونا وأهمية التطعيم، مشيرا أن العلماء الروس حققوا اختراقا من خلال تطوير ثلاثة لقاحات موثوقة ضد فيروس كورونا.

وشدد على أن هذه الإنجازات وغيرها من الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، هي تجسيد مباشر للإمكانات العلمية والتكنولوجية المتنامية لروسيا.

ووفقا لبوتين فإن فكرة ومضمون سياسة روسيا على الساحة الدولية هو ضمان السلام والأمن من أجل رفاهية المواطنين، ومن أجل التنمية المستقرة للبلاد.

وتضمنت رسالة الرئيس الروسي السنوية إلى الجمعية الفدرالية الروسية الإعلان عن جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والمبادرات لدعم تعافي الاقتصاد من تأثيرات جائحة كورونا، إضافة إلى التطرق إلى القضايا الجيوسياسية.