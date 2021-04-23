مقتل شرطية فرنسية في عملية طعن قرب باريس

لقيت شرطية فرنسية حتفها بعد عملية طعن بالسلاح الأبيض اليوم الجمعة في بلدة رومبوييه جنوب غرب العاصمة باريس.

باريس - سبوتنيك. وأفادت قناة "بي.اف.ام" الفرنسية نقلا عن مصادر خاصة بها: أن "شرطية لقت حتفها في مديرية شرطة بلدة رومبوييه بعد تعرضها للطعن بسكين على يد معتدٍ لم تُعرف دوافع اعتدائه لحد الآن".

🔴 ALERTE INFO Une policière tuée au couteau dans un commissariat, l'assaillant est mort https://t.co/p0z2MTakeC pic.twitter.com/GPK4R4a2di — BFMTV (@BFMTV) April 23, 2021

وقالت القناة إن الشرطة تمنكنت من تصفية المعتدي بعد أن أطلقت النار عليه، فيما وتوجه وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى مكان الاعتداء لتفقد الأوضاع.

وكتب دارمانان في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "تعرضت ضابط شرطة لهجوم بسكين في مركز شرطة رامبوييه، المكان الذي اتجه إليه الآن".

Une fonctionnaire de police a été la victime d’une attaque au couteau au commissariat de Rambouillet, où je me rends. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 23, 2021

هذا وشهدت فرنسا، خلال الأشهر القليلة الماضية، مجموعة من الهجمات المسلحة وحوادث الطعن، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

ويعتبر حادث قتل المعلم صموئيل باتي في أكتوبر الماضي على يد شاب من أصول شيشانية في ضواحي باريس أبرز هذه الهجمات.