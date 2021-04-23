أول تعليق من رئيس وزراء فرنسا على قتل شرطية طعنا بالسكين

علّق رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس على واقعة قتل شرطية، طعنا بالسكين، في مدينة رامبوييه الواقعة على بعد 60 كلم من العاصمة الفرنسية.

ووصف كاستكس، عملية القتل بأنها "تصرف همجي وجبان إلى أقصى حد"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

#عاجل: رئيس وزراء #فرنسا يصف عملية قتل شرطية طعنًا بأنه "تصرّف همجي وجبان إلى أقصى حد"#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) April 23, 2021

وصرح جان كاستيكس بأن "الجمهورية خسرت للتو إحدى بطلات الحياة اليومية".

ولقيت شرطية فرنسية حتفها بعد عملية طعن بالسلاح الأبيض اليوم الجمعة في بلدة رومبوييه جنوب غرب العاصمة باريس.

وأفادت قناة "بي.اف.ام" الفرنسية نقلا عن مصادر خاصة بها: أن "شرطية لقت حتفها في مديرية شرطة بلدة رومبوييه بعد تعرضها للطعن بسكين على يد معتدٍ لم تُعرف دوافع اعتدائه لحد الآن".

وقالت القناة إن الشرطة تمنكنت من تصفية المعتدي بعد أن أطلقت النار عليه، فيما وتوجه وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى مكان الاعتداء لتفقد الأوضاع.

وكتب دارمانان في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "تعرضت شرطية لهجوم بسكين في مركز شرطة رامبوييه، المكان الذي اتجه إليه الآن".