غوتيريش يدعو زعماء لبنان إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش، الزعماء اللبنانيين بتشكيل حكومة دون مزيد من التأخير والمماطلة.

ونقل موقع الأمم المتحدة بيانا لغوتيريش، قال فيه: "حان الوقت ليتحمل الزعماء اللبنانيون مسؤولياتهم ويشكلوا حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لتلبية احتياجات ​الشعب اللبناني​ وتطلعاته على وجه السرعة".

ورأى غوتيريش أن "الإحباط من الشلل السياسي و​الأزمة​ الاقتصادية يتجلى بالفعل في ​التظاهرات​ ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من ​العنف​ ويهدد استقرار البلاد".

وأكد الأمين العام أنه "من الأهمية إجراء ​تحقيق​ محايد وشامل وشفاف في ​انفجار مرفأ بيروت​ وفقا لمطالب الشعب اللبناني بالمحاسبة".

كما جدد "دعوة "​حزب الله​" وكل الجهات الأخرى المعنية إلى عدم الانخراط في أي نشاط ​عسكري​ داخل لبنان أو خارجه".