إعلام: حادث سير يودي بحياة وزير النقل الأرجنتيني

أفادت وسائل إعلام أرجنتينية، اليوم السبت، عن مقتل ​وزير النقل​ الأرجنتيني ماريو ميوني إثر حادث مروري في مقاطعة بوينس آيرس.

وذكرت قناة "tn" الأرجنتينية أن وزير النقل ميوني كان يقود سيارته قرب مدينة سان أندريس دي جايلز، في مقاطعة بوينس آيرس، عندما وقع الحادث وهو في طريق عودته من مدينة روزاريو، حيث شارك في وقت سابق من يوم أمس الجمعة في فعاليات مختلفة مع رئيس البلاد ​ألبرتو فرنانديز​.

وبحسب القناة، كان الوزير مسافرا بمفرده في ​سيارة​ رسمية "فورد مونديو"، وكان في طريقه إلى مدينة خونين لرؤية أسرته.

ووفقا للتقارير الأولية، فإن ميوني فقد السيطرة على السيارة ويُعتقد أنه اصطدم بسور فانقلبت السيارة، ولا يزال سبب الحادث غير معروف.

هذا وتولى ميوني منصب وزير النقل في ​حكومة​ الرئيس فرنانديز في كانون الأول عام 2019.