البحرية الإندونيسية: المسح رصد الغواصة المفقودة على عمق 850 مترا تقريبا

صرح رئيس أركان البحرية الأميرال يودو مارغونو، اليوم السبت، إن المسح رصد الغواصة المفقودة على عمق 850 مترا تقريبا.

من جانبه قال قائد الجيش الإندونيسي "يفترض أن الأكسجين نفد من الغواصة المفقودة في الساعات الأولى من صباح اليوم". وفقا لـ "رويترز".

وأشارقائد الجيش إلى إن "فرق البحث انتشلت حطاما يعتقد أنه من الغواصة المفقودة في بحر بالي منذ يوم الأربعاء الماضي".

وأعلنت البحرية العسكرية الأندونيسية، يوم الأربعاء الماضي، عن اختفاء غواصة عسكرية على متنها 53 شخصا من جنود البحرية في البحر مقابل شواطئ بالي.

وعرضت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والهند وتركيا وأستراليا المساعدة في البحث عنها.

وبحسب المتحدث باسم القوات المسلحة في إندونيسيا أحمد رياض، تشارك حاليا في عملية البحث 18 سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية، و4 سفن تابعة للشرطة و3 سفن تابعة لجهاز البحث والإنقاذ الوطني. وسفينة MV Swift Rescue ومقرها سنغافورة في الطريق، ومن المتوقع أن تنضم للبحث الليلة.