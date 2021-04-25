بريطانيا: نصف السكان حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة البريطانية إجمالي عدد السكان الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة مات هانكوك في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "تويتر" السبت: المملكة المتحدة حققت علامة فارقة في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الوزير أن أكثر من نصف السكان حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة للفيروس، من بينهم 12 مليون فرد حصلوا على الجرعتين.

NEWS: More than half of the population of the whole UK have had the jab. The vaccine rollout is a true UK success story. pic.twitter.com/J5H4niTZ01 — Matt Hancock (@MattHancock) April 24, 2021

​ووفقا للبيانات الرسمية فإن 33.51 مليون شخص في المملكة المتحدة حصلوا على الجرعة الأولى.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الرسمي لسكان بريطانيا يبلغ 66.8 مليون نسمة.