رئيس الأركان الإيراني: صناعة صواريخ "حزب الله" جزء من أنشطة نائب قائد فيلق القدس

أكد اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن صناعة صواريخ "حزب الله"، وتشكيلها كان جزءا من أنشطة نائب قائد فيلق القدس.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية، قال باقري: "تشكيل صناعة صواريخ حزب الله اللبناني هو جزء صغير من أنشطة العميد محمد حجازي القيّمة، والأعداء لا يعرفون سوى جزء صغير مما أنجزه".

تصريحات رئيس الأركان الإيراني جاءت خلال مراسم تأبين العميد حجازي، اليوم الأحد، الذي وافته المنية إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وفي تعليقه على الأحداث الأخيرة في جنوب فلسطين، أوضح باقري أن "الصهاينة يعتقدون أنهم يستطيعون استهداف الأراضي السورية بشكل دائم من دون رد".

واعتبر باقري أن "مستقبل المقاومة واضح"، متحدثا عن إجراءات تم اتخاذها في الأيام الماضية ضد "الصهاينة"، مؤكدا أن "الإجراءات المستقبلية التي ستعرض مصالحهم للخطر ستعيدهم إلى رشدهم".

ولفت رئيس الأركان الإيراني إلى أنهم لن يصرحوا بشيء عن مرتكب الأحداث، مؤكدا أنهم لا يعرفون من هو، لكنه شدد على أن "جبهة المقاومة سترد رداً رئيسياً على الصهاينة".

وختم باقري تصريحاته بأن "الكيان الصهيوني لن ينعم بالهدوء"، لافتا إلى أنه "ليس واضحا كيف سيكون رد إيران".