النمسا تعارض فرض عقوبات جديدة على روسيا

وقال كورتس في تصريح لصحيفة "نوين تسورتشر تسايتونغ" اليوم الاثنين: "إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي سابقًا على روسيا كانت خطوة صحيحة، لكن إدخال قيود إضافية هو خطأ في حد ذاته".

وشدد كورتس على أن : "السلام في قارتنا لن يكون ممكنا إلا مع روسيا، وليس في المواجهة معها"، داعيا الأطراف إلى الحوار ووقف التصعيد.

وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الألماني هايكو أيضًا من المواجهة مع روسيا، مشيرًا إلى أن برلين تسعى لحسن الجوار مع موسكو.

هذا وفرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات لأول مرة بموجب نظام عقوبات عالمي جديد يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان تستهدف أربعة مواطنين روس، على خلفية اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وشملت العقوبات: رئيس هيئة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، ورئيس الحرس الوطني الروسي، فيكتور زولوتوف، والمدعي العام الروسي، إيغور كراسنوف، ورئيس الدائرة الفدرالية لتنفيذ الأحكام، ألكسندر كلاشنيكوف.

وأعلنت الولايات المتحدة، على غرار الاتحاد الأوروبي، عن فرض عقوبات ضد روسيا، وتضم القائمة 14 منظمة تحت ما يسمى "إنتاج أسلحة بيولوجية وكيماوية". بالإضافة إلى ذلك، تستهدف العقوبات الأميركية أفرادً ومؤسسات بعينها، وستشمل قيودا على التصدير والتأشيرات.