اعتقال إسباني تسبب في إصابة أكثر من 20 شخص بكورونا

ألقي القبض على رجل من مدينة مايوركا الإسبانية يبلغ من العمر 40 عامًا بتهمة نشر عدوى فيروس كورونا عن عمد.

ووفقا لوكالة "بي بي سي نيوز"، نقلا عن الشرطة الإسبانية، ذهب الرجل الإسباني إلى العمل بالرغم من ظهور أعراض مرض كوفيد، مما أثار زملاءه فأجبروه على إجراء اختبار PCR، إلا أنه عاد إلى العمل في اليوم التالي وذهب إلى ممارسة الرياضة ولم ينتظر صدور نتائج الفحص.

وبحسب مصدر في الشرطة، واصل الرجل الذهاب إلى العمل والصالة الرياضية على الرغم من السعال وارتفاع درجة حرارته وكان يخفض الكمامة عن عمد ويسعل، قائلا:

"سأصيبكم جميعا بالفيروس".

وبعد فترة وجيزة أظهرت الاختبارات إصابة خمسة من زملائه في العمل وثلاثة من رواد الصالة الرياضية بفيروس كورونا، كما أصيب 14 شخصًا من أفراد عائلة المصابين، من بينهم ثلاثة أطفال يبلغون من العمر سنة واحدة.