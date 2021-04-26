بعد تهديدات بقتل مسؤولين أمنيين.. وزيرة السياحة الإسبانية تتلقى سكينا عبر البريد

أعلنت وزيرة السياحة الإسبانية رييس ماروتو، اليوم الإثنين، أنها تلقت بالبريد سكينا مغطى ببقع حمراء اللون، بعد أيام من تلقي مسؤولين أمنيين تهديدات بالقتل.

وقالت ماروتو، التي عينت وزيرة للسياحة منذ 2018، للصحفيين أمام مقر البرلمان، إن "الأمر خطير… يجب أن نشعر بقلق لأنني لست شخصا مثيرا للجدل"، وفق وكالة "رويترز".

وأضافت أنه "يعطينا قوة أكبر للدفاع عن الديمقراطية… الكراهية والتهديدات لن تسكتنا"، موضحة أن الشرطة تحقق في أمر الطرد، الذي وصل للوزارة يوم الجمعة وعليه عنوان يمكن رده له.

ونشرت الوزارة صورة تظهر سكينا صغيرا قابلا للطي بمقبض خشبي وعلى نصله سلسلة بقع حمراء اللون.

وكتب رئيس الوزراء بيدرو سانشيث عبر حسابها على موقع "تويتر": ”كفى! لن نسمح بها. لن ندع الكراهية تحل محل التعايش في إسبانيا".

Basta! No vamos a permitirlo. No vamos a dejar que el odio se apodere de la convivencia en España.



Nuestra rotunda condena a la grave amenaza recibida hoy por la ministra de @mincoturgob, @MarotoReyes.



Estamos contigo, Reyes. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 26, 2021

وانضم سانشيث لأصوات من مختلف الطيف السياسي في إسبانيا، بما في ذلك حزب فوكس اليميني المتطرف، في إدانة التهديدات.