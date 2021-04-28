وزير الصحة التركي: وقعنا اتفاقا لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح الروسي

قال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، إن بلاده وقعت اتفاقا مع موسكو لشراء 50 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

جاء ذلك وفق ما أفادت به وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، اليوم الأربعاء.

وقال الوزير التركي: "وقعنا اتفاقا لتوريد 50 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي في غضون 6 أشهر".

وأوضح كوجا أن الشحنة الأولى التي ستصل إلى تركيا وفق الاتفاق ستكون في مايو/ أيار المقبل.

#عاجل | وزير الصحة التركي: وقعنا اتفاقا لتوريد 50 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي في غضون 6 أشهر، والشحنة الأولى في مايو — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 28, 2021

في سياق متصل، قال الوزير التركي إن "الاستعدادات لتجارب المرحلة الثالثة والأخيرة من اللقاح المحلي ضد كورونا ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة".

وكشف أنه تم لأول مرة رصد 5 إصابات بسلالة كورونا الهندية في إسطنبول، مضيفا "نراقب المصابين في العزل الصحي".