خامنئي يصدر أمرا عسكريا جديدا 

أصدر المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، أمرا عسكريا جديدا، اليوم الأربعاء.

ذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، أن القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، المرشد الأعلى، علي خامنئي، أصدرا قرارا عسكريا جديدا يقضي بتعيين العميد قادر رحيم زادة، قائدا لمقر "خاتم الأنبياء" المشترك للدفاع الجوي.

ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي للمرشد الإيراني الأعلى، أن علي خامنئي بعث رسالة إلى العميد قادر رحيم زادة، تقضي بتعيينه بناء على اقتراح القائد العام للجيش الإيراني، في منصب قائد مقر "خاتم الأنبياء" المشترك للدفاع الجوي، "نظرا لتعهدكم وكفاءاتكم وتجاربكم القيمة".

وشدد خامنئي في بيانه للعميد رحيم زادة على وجوب تظافر الجهود وتحقيق نقلة في مجال الدفاع، الذي لا يمكن اختراقه عن سماء إيران، وباستخدام قدرات وطاقات القوات المسلحة، وتعزيز شبكة قيادية واستشرافية متكاملة في مجال الدفاع الجوي للبلاد.