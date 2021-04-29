صحيفة: وفد أمريكي يزور الشرق الأوسط لتهدئة مخاوف الحلفاء

أفادت صحيفة أمريكية، يوم أمس الأربعاء، عن استعداد وفد أمريكي لزيارة منطقة الشرق الأوسط، هذا الأسبوع، لتهدئة مخاوف الحلفاء.

وذكرت شبكة "​بلومبرغ​" الأمريكية بأن إدارة الرئيس، ​جو بايدن،​ سترسل وفدا من كبار المسؤولين إلى ​الشرق الأوسط​ هذا الأسبوع، حيث يسعى الرئيس إلى تهدئة مخاوف الحلفاء بشأن المحادثات النووية الإيرانية ومعالجة القضايا المتعلقة بشراء ​الإمارات​ المزمع لطائرات "إف 35" القتالية.

وبحسب الشبكة، سيرأس فريق المسؤولين- من ​وزارة الخارجية​ و​مجلس الأمن​ القومي و​وزارة الدفاع​- منسق ​سياسة​ الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، ​بريت ماكجورك​، ومستشار وزارة الخارجية، ديريك شوليت.

وترجح الخطط المبدئية زيارة دول منها ​المملكة العربية السعودية​ والإمارات و​الأردن​.

وتأتي زيارة المجموعة وسط قلق متزايد بين حلفاء أمريكا في المنطقة من أن الرئيس جو بايدن سوف يتجاهلهم بينما يتطلع إلى إعادة توجيه ​السياسة​ ​الخارجية الأمريكية​ نحو مواجهة ​الصين​.

كما أعرب حلفاء الولايات المتحدة عن قلقهم بشأن إعادة ​الولايات المتحدة​ إلى ​الاتفاق النووي​ لعام 2015 مع إيران والذي تخلى عنه الرئيس السابق ​دونالد ترامب.​