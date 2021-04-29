صحيفة: وفد أمريكي يزور الشرق الأوسط لتهدئة مخاوف الحلفاء

وذكرت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية بأن إدارة الرئيس، جو بايدن، سترسل وفدا من كبار المسؤولين إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، حيث يسعى الرئيس إلى تهدئة مخاوف الحلفاء بشأن المحادثات النووية الإيرانية ومعالجة القضايا المتعلقة بشراء الإمارات المزمع لطائرات "إف 35" القتالية.
وبحسب الشبكة، سيرأس فريق المسؤولين- من وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع- منسق سياسة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، بريت ماكجورك، ومستشار وزارة الخارجية، ديريك شوليت.
وترجح الخطط المبدئية زيارة دول منها المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن.
وتأتي زيارة المجموعة وسط قلق متزايد بين حلفاء أمريكا في المنطقة من أن الرئيس جو بايدن سوف يتجاهلهم بينما يتطلع إلى إعادة توجيه السياسة الخارجية الأمريكية نحو مواجهة الصين.
كما أعرب حلفاء الولايات المتحدة عن قلقهم بشأن إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران والذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب.
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