أوزبكستان تستعيد 93 امرأة وطفلا من مخيم الهول في سوريا

أعلنت حكومة أوزبكستان، اليوم الجمعة، أنها استعادت نحو 93 امرأة وطفلا كانوا يقيمون في مخيم الهول في سوريا ضمن أسر أخرى لمقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية).

وجرى تسليم 24 امرأة و68 طفلا إلى وفد رسمي من أوزبكستان، وذلك في سادس عملية من هذا النوع، وفقا لما أعلنت عنه وكالة "رويترز".

وكان المقاتلون الأكراد قد سيطروا على أجزاء كبيرة من شمال وشرق سوريا من تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا الاتحادية)، واحتجزوا منذ ذلك الوقت آلاف المتشددين في السجون، بينما يعيش أطفالهم ونساؤهم الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف في مخيمات في ظروف يصفها مسؤولون بأنها "بائسة".

وقالت الحكومة في بيان صدر لها، إنه "من بين هؤلاء الذين تمت استعادتهم، كانت هناك نساء كنّ أُجبرن على الزواج أكثر من مرة لوفاة أزواجهن خلال الصراع المسلح".

وفي العمليات السابقة من هذا النوع، استعادت طشقند 438 امرأة وطفلا انتهى بهم المطاف في سوريا والعراق وأفغانستان مع أزواجهن أو آبائهم.

ويُعتقد أن آلاف الأشخاص من دول وسط آسيا التي يغلب المسلمون على سكانها، ومن بينها أوزبكستان، انضموا إلى تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا الاتحادية) واستقدموا أسرهم إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم.