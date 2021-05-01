الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف المحادثات حول الاتفاق النووي في فيينا اليوم السبت

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أن المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني ستستأنف اليوم في فيينا بهدف إعادة إحياء الاتفاق.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان نشره الاتحاد الأوروبي على موقعه الإلكتروني اليوم "ستستأنف اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة عملها اليوم 1 أيار/ مايو، في فيينا".

وأضاف البيان: "سيترأس اللجنة المشتركة، نيابة عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، نائب الأمين العام المدير السياسي لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، إنريكي مورا"، مشيرا إلى أن الاجتماع "سيحضره ممثلو الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران".

ولفت البيان إلى أن: "سيواصل المشاركون مناقشاتهم في ضوء إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وحول كيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة".