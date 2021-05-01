بعد تسجيلها رقما قياسيا بالإصابات... الهند تتسلم الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V"

وصلت الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" إلى مدينة حيدر أباد الهندية، حيث مقر شركة "مختبرات دكتور ريدي"، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".

وأعطت هيئة تنظيم الأدوية الهندية، في وقت سابق، الإذن لشركة "مختبرات دكتور ريدي"، باستيراد لقاح "سبوتنيك V" واستخدامه في حالات الطوارئ.

ووافقت لجنة الخبراء التابعة لوكالة الأدوية الحكومية في الهند، في وقت سابق، على طلب الاستخدام الطارئ للقاح الروسي "سبوتنيك V".

ويبدأ تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في الهند، في الأول من مايو، ويصل عددهم إلى 840 مليون شخص.

ولتوسيع برنامج التطعيم، سمحت السلطات الهندية للولايات والعيادات الخاصة بشراء لقاحات فيروس كورونا بشكل مستقل.

في الوقت نفسه، في المستشفيات العامة بجميع أنحاء البلاد، ستكون اللقاحات مجانية تمامًا، ولكن يجب على الناس دفع تكاليف التطعيمات في المستشفيات الخاصة والتابعة للدولة.

وسجلت الهند، اليوم السبت، رقما قياسيا جديدا بالنسبة لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 401993 إصابة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الحالات بالهند 400 ألف وذلك بعد مرور 10 أيام متتالية تجاوز فيها العدد 300 ألف.

وقفز عدد الوفيات بسبب المرض بواقع 3523 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في الهند إلى 211853 وفقا للبيانات الرسمية.

وتجاوز إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في الهند 19 مليونا. ومع اشتداد حدة الموجة الثانية، زاد عدد الحالات في البلاد بنحو 7.7 مليون إصابة منذ نهاية فبراير/شباط وفقا لإحصاء "رويترز"، في حين أن الزيادة السابقة بنفس المقدار حدثت خلال ما يقرب من ستة أشهر.

وكانت وزارة الصحة الروسية سجلت، في آب/أغسطس 2020، أول لقاح في العالم مضاد لكورونا، "سبوتنيك V"، من تطوير مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة؛ ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V"، فعالية بلغت 97.6% حسب تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم، وهي أعلى من البيانات التي نشرتها سابقا المجلة الطبية "لانسيت" (91.6%) والصندوق الروسي للاستثمار المباشر.

ومع الهند.. تمت الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" في 64 دولة.