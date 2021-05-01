الخارجية السويدية تستدعي السفير الروسي على خلفية عقوبات موسكو ضد الاتحاد الأوروبي

استدعت وزارة الخارجية السويدية، اليوم السبت، السفير الروسي فيما يتعلق بالعقوبات الروسية ضد ثمانية مسؤولين في الاتحاد الأوروبي.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الخارجية السويدية، ماتس سامويلسون، قوله: "إنه تم استدعاء السفير للتعبير عن احتجاجنا على إجراءات روسيا".

وأضاف قائلا: "تعتقد وزارة الخارجية السويدية أنه على عكس عقوبات الاتحاد الأوروبي.. العقوبات الروسية غير مبررة وغير واضحة من الناحية القانونية وتعبر عن دوافع سياسية".

يتبع...