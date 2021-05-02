وفاة ملياردير أمريكي بعد صراع مع المرض

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بوفاة أحد أهم رجال الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر يناهز 87 عاما.

ونقلت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" نقلا عن المتحدثة باسم مؤسسة "Eli and Edythe Broad Foundation" أن الملياردير الأمريكي إيلي بروج توفي في مركز طبي بلوس أنجلس بعد صراع طويل مع المرض.

وولد إيلي برود في برونكس بنيويورك عام 1933، وانتقل إلى ديترويت مع عائلته عندما كان لا يزال صغيرا، وفي هذه المدينة الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي، بدأ حياته المهنية كمطور عقاري.

وحقق إيلي برود ثروته في العقارات والتأمين، وكان أيضا جامعا متحمسا للفن، وتحول إلى العمل الخيري بدوام كامل في عام 1999.