مقاتلات اعتراضية من 4 دول ترافق طائرة "بوينغ" من نيويورك إلى الشرق الأوسط... صور

تلقت السلطات الأمريكية مكالمة هاتفية غامضة حذرت من وجود قنبلة على متن طائرة أقلعت من نيويورك في طريقها إلى تل أبيب في إسرائيل.
وأثناء تحليق الطائرة المسجلة بالرحلة التي حملت رمز "EL AL"، بتاريخ 29 أبريل/ نيسان من نيويورك إلى تل أبيب، تلقت السلطات الأمريكية اتصالا من شخص غامض قال فيه: "هناك قنبلة على متن الطائرة... أنا أقول لكم... هناك قنبلة".
Истребители четырёх европейских стран были задействованы 29 апреля для сопровождения пассажирского Boeing 787 израильской авиакомпании El Al рейсом Нью-Йорк - Тель-Авив.— Глеб Деркулов (@gdnrusmag) May 2, 2021
Когда самолёт находился в воздушном пространстве Испании, экипаж сообщил на землю о возможной бомбе на борту. pic.twitter.com/WoiE41nffo
وبحسب صحيفة "onemileatatime"، اتخذ "الناتو" بعد هذا الاتصال الغامض قرارا سريعا بإرسال مقاتلات اعتراضية رافقت الطائرة.
I finally got it! Been waiting a long while to see El Al’s 787-9, 4X-EDF Retro Livery Dreamliner. Such a stunning paint scheme and a true salute to Aviation History. #Heathrow #Avgeek #aviation #elalisrael #elal #dreamliner @jonsiva_— J (@Aviation_jamie) April 29, 2021
“4X-EDF” pic.twitter.com/hxtxS6Lq9l
ونوه المصدر إلى أن الطائرات المقاتلة قدّمت على التوالي من أربع دول في حالف "الناتو" التي دخلت الطائرة عبر أجوائها.
El Al Boeing 787 Escorted Over Europe By Fighter Jets— Aviation News@Saket (@Aviatio38728351) May 2, 2021
Yesterday, an El Al flight from New York to Tel Aviv flew under a fighter jet escort for the latter stages of its journey to Israel’s second-most populous city. pic.twitter.com/m0RZE8hmEi
وأشار الموقع إلى أن المقاتلات الإسبانية رافقت الطائرة من إسبانيا إلى إيطاليا، ثم قامت المقاتلات الإيطالية بمرافقتها في الأجواء الإيطالية إلى اليونانية، لتقوم بعدها المقاتلات اليونانية بمرافقتها عبر المجال الجوي اليوناني.
Bomb Threat Causes EL AL 787 Fighter Jet Escort https://t.co/TGhObr35Om via @OneMileataTime pic.twitter.com/8TEBiaKMeI— BoardingArea (@BoardingArea) May 2, 2021
وعندما دخلت الطائرة المجال الجوي القبرصي، قامت مقاتلات إسرائيلية بمرافقة الطائرة حتى وصولها بسلام إلى الأجواء الإسرائيلية وهبوطها في عملية استمرت حوالي 4 ساعات تقريبا.
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