مقاتلات اعتراضية من 4 دول ترافق طائرة "بوينغ" من نيويورك إلى الشرق الأوسط... صور

رافقت مقاتلات اعتراضية لأربع دول تابعة لحلف "الناتو"، طائرة "بوينغ" من طراز (787-9) انطلقت من مطار نيويورك في رحلة إلى الشرق الأوسط، بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة على متنها.

تلقت السلطات الأمريكية مكالمة هاتفية غامضة حذرت من وجود قنبلة على متن طائرة أقلعت من نيويورك في طريقها إلى تل أبيب في إسرائيل.

وأثناء تحليق الطائرة المسجلة بالرحلة التي حملت رمز "EL AL"، بتاريخ 29 أبريل/ نيسان من نيويورك إلى تل أبيب، تلقت السلطات الأمريكية اتصالا من شخص غامض قال فيه: "هناك قنبلة على متن الطائرة... أنا أقول لكم... هناك قنبلة".

Истребители четырёх европейских стран были задействованы 29 апреля для сопровождения пассажирского Boeing 787 израильской авиакомпании El Al рейсом Нью-Йорк - Тель-Авив.



Когда самолёт находился в воздушном пространстве Испании, экипаж сообщил на землю о возможной бомбе на борту. pic.twitter.com/WoiE41nffo — Глеб Деркулов (@gdnrusmag) May 2, 2021

وبحسب صحيفة "onemileatatime"، اتخذ "الناتو" بعد هذا الاتصال الغامض قرارا سريعا بإرسال مقاتلات اعتراضية رافقت الطائرة.

ونوه المصدر إلى أن الطائرات المقاتلة قدّمت على التوالي من أربع دول في حالف "الناتو" التي دخلت الطائرة عبر أجوائها.

El Al Boeing 787 Escorted Over Europe By Fighter Jets



Yesterday, an El Al flight from New York to Tel Aviv flew under a fighter jet escort for the latter stages of its journey to Israel’s second-most populous city. pic.twitter.com/m0RZE8hmEi — Aviation News@Saket (@Aviatio38728351) May 2, 2021

وأشار الموقع إلى أن المقاتلات الإسبانية رافقت الطائرة من إسبانيا إلى إيطاليا، ثم قامت المقاتلات الإيطالية بمرافقتها في الأجواء الإيطالية إلى اليونانية، لتقوم بعدها المقاتلات اليونانية بمرافقتها عبر المجال الجوي اليوناني.

Bomb Threat Causes EL AL 787 Fighter Jet Escort https://t.co/TGhObr35Om via @OneMileataTime pic.twitter.com/8TEBiaKMeI — BoardingArea (@BoardingArea) May 2, 2021

وعندما دخلت الطائرة المجال الجوي القبرصي، قامت مقاتلات إسرائيلية بمرافقة الطائرة حتى وصولها بسلام إلى الأجواء الإسرائيلية وهبوطها في عملية استمرت حوالي 4 ساعات تقريبا.