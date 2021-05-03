وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن لا تسعى للتصعيد مع روسيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن لا تسعى للتصعيد مع روسيا، وأنها تتابع خطواتها وتدرس الرد عليها.

واشنطن- سبوتنيك. وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني دومينك راب، إن "الولايات المتحدة تركز على الخطوات التي تتخذها روسيا، وتدرس الرد عليها"، مؤكدا: "لا نسعى للتصعيد مع روسيا".

وأضاف بلينكن: "أريد أن أشكر المملكة المتحدة على دعمنا في تحميل روسيا مسؤوليتها عن التصرفات المتهورة والعدائية التي تتخذها"، مضيفا: "أنا أيضا أرحب بالإعلان الأخير لوزير الخارجية بتمديد قانون ماغنيتسكي الذي يستهدف روسيا، لمواجهة انتهاكاتها لحقوق الإنسان".

من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني دومينك راب إن "هناك فرصة لعلاقات أفضل مع روسيا، لكنها تعتمد على تغير روسيا لسلوكها".

وأعلن وزير الخارجية البريطاني أنه ناقش مع نظيره الأمريكي القضايا والأمور المشتركة الخاصة بأوكرانيا وأفغانستان، مؤكدا أن لندن وواشنطن تقفان جنبا إلى جنب فيما يتعلق بهذه المسائل.

وقال: "ناقشت مع أنتوني عددا من المسائل الأمنية، بما في ذلك إيران وأفغانسان، والمخاوف المشتركة المتعلقة بروسيا، وخاصة مسألة الحدود الروسية الأوكرانية".

وأضاف: "نحن نقف جنبا إلى جنب في هذه المسائل".

وأكد بلينكن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتطلع للمشاركة في قمة الدول السبع الكبرى المقرر عقدها في لندن الشهر المقبل.

وقال بلينكن: "الرئيس بايدن يتطلع للمشاركة في قمة السبع التي ستعقد، الشهر المقبل، وأنا أيضا أتطلع للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غدا".