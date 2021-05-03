بعد 27 سنة زواج... بيل غيتس يعلن رسميا قرار الانفصال

أعلن الملياردير بيل غيتس ومليندا غيتس في بيان مشترك اليوم الاثنين إنهما اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا.

قال بيل غيتس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لمايكروسوفت، في تغريدة يوم الإثنين إنه وزوجته ميليندا جيتس سينفصلان بعد 27 عامًا من الزواج.

​وبحسب شبكة (سي.إن.بي.سي) "التفاصيل المالية ليست واضحة بعد".

والعام الماضي أعلن بيل غيتس تنحيه عن رئاسة مجلس إدارة شركته "مايكروسوفت"، للتركيز في إدارة مؤسسته الخيرية Bill and Melinda Gates غير الربحية جنبًا إلى جنب مع زوجته.

وتزوج بيل غيتس ومليندا غيتس في هاواي في عام 1994.