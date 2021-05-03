فرنسا ترحب بتشكيل حكومة انتقالية في تشاد

رحب الإليزيه، اليوم الإثنين، بتشكيل حكومة انتقالية في تشاد تضم العديد من أعضاء المعارضة.

موسكو– سبوتنيك. وجاء في بيان الإليزيه: "ترحب فرنسا بالإعلان عن تشكيل حكومة انتقالية في تشاد برئاسة رئيس وزراء مدني ألبرت باهيمي باداكي، وتضم العديد من أعضاء المعارضة".

وعين المجلس العسكري الحاكم في تشاد، أمس الأحد، حكومة انتقالية برئاسة باهيمي باداكيه ألبرت، ومكونة من 40 وزيرا احتفظ فيها أغلب وزراء حكومة الرئيس الراحل إدريس ديبي بمناصبهم وعين بدة شريف محمد زين وزيرا للخارجية.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في تشاد قرر أمس رفع حظر التجوال الذي فرض الشهر الماضي عقب مقتل الرئيس الراحل إدريس ديبي.

وجاء في الوثيقة الرسمية، التي اطلعت عليها "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أنه تقرر "رفع حظر التجوال المفروض يوم 20 نيسان/ أبريل بدءا من اليوم 2 أيار/ مايو".

وبين أن ذلك جاء بعد تقييم للإجراءات التي فرضها المجلس في كامل الأراضي التشادية وبعد تقييم الوضع الأمني.

وكانت القوات المسلحة التشادية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثرا بجراح أصيب بها على الجبهة خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين شمالي البلاد، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية.

وبحسب بيان للجيش، فقد تم تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، على أن يكون هناك انتقال للسلطة في غضون 18 شهرًا.