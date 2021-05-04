إعلام: مقتل وإصابة العشرات نتيجة انهيار جسر للقطارات السريعة في مكسيكو سيتي

أفادت وسائل إعلام مكسيكية، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة عشرات الأشخاص نتيجة انهيار جسر للقطار السريع في العاصمة المكسيكية.

وذكرت صحيفة "Universal" المكسيكية، نقلا عن سلطات الطوارئ، أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 80 آخرون بعد انهيار الجسر.

Injuries reported after metro train derailment following bridge collapse near Olivos Station in Mexico City pic.twitter.com/RNFXLEG3EZ — Factal News (@factal) May 4, 2021

وبحسب المعلومات الواردة، سقطت عربتان من عربات القطار السريع مع انهيار الجسر الذي كان بحاجة إلى ترميم.

وفي السياق نفسه، أعلن عمدة مدينة مكسيكو سيتي أن جسر المترو انهار بسبب خلل في الأساسات.